’Mijn hart ligt bij de musicalwereld’ Van topturnster tot musicalster? Thorsdottir fantaseert over showbizz-carrière

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Eythora Thorsdottir neemt vanaf zondag deel aan de WK turnen in Liverpool, haar eerste grote wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio (2021). Ⓒ Matty van Wijnbergen

Na een tumultueuze periode in het Nederlandse vrouwenturnen heeft Eythora Thorsdottir het plezier in haar sport hervonden. De 24-jarige Rotterdamse moest afscheid nemen van haar coach Patrick Kiens, laste een sabbatical in en twijfelde sterk over haar toekomst. Maar inmiddels traint ze met de mannen mee en dat is een gouden zet gebleken. Vanaf zondag neemt Thorsdottir deel aan de WK turnen in Liverpool, haar eerste grote wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio (2021). En ondertussen fantaseert ze over een carrière in de showbizz.