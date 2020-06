Manchester City steunt Black Lives Matters met video

Daarin komen de spelers Raheem Sterling, John Stones, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne en coach Pep Guardiola aan het woord.

Sterling, in het Engels voetbal een van de voorlopers in de huidige strijd tegen discriminatie, zei: „Namens iedereen in onze club zeg ik: Wij vormen één front.” De Belg De Bruyne voegde toe: „Samen kiezen wij voor een betere, eerlijke en vooral gelijkwaardige toekomst.” Guardiola sloot het filmpje af met: „Black Lives Matters.”

Sterling, international van Engeland, nam al eerder nadrukkelijk stelling tegen racisme na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Manchester City, kampioen van Engeland, hervat de competitie woensdagavond met de wedstrijd tegen Arsenal.