VIDEO Boze Ronaldo schiet bal richting tribune en ontvangt geel

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Cristiano Ronaldo is het niet eens met de scheidsrechter. Ⓒ ANP/HH

Cristiano Ronaldo is nog altijd ontzettend hongerig om te scoren, zo bleek ook dinsdag weer toen de scheidsrechter voor de rust floot. De Portugees was boos om de in zijn ogen zeer slechte timing van het affluiten.