WK in Qatar steeds verder weg voor Bert van Marwijk

De ploeg van de Nederlandse bondscoach verloor in Goyang met 1-0 van Zuid-Korea, door een doelpunt van Hwang Hee-chan. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers, die dit seizoen in de Premier League al vier keer scoorde, benutte 10 minuten voor rust een strafschop.

Van Marwijk (69) heeft met de nationale voetbalploeg van de VAE na vijf kwalificatiewedstrijden pas 3 punten. Zuid-Korea gaat aan kop in de poule met 11 punten, gevolgd door Iran (10). Dat land neemt het donderdag op tegen Libanon, dat 5 punten heeft.

Advocaat

Irak, de ploeg van bondscoach Dick Advocaat, heeft in dezelfde poule ook pas 3 punten. Het elftal van de 74-jarige Hagenaar speelt donderdag in Doha tegen Syrië. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het WK van volgend jaar, de nummer 3 gaat de play-offs in. Vorige maand troffen de ploegen van de tweede Nederlandse trainers elkaar in Dubai. Het duel eindigde onbeslist: 2-2.