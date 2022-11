Lewis Hamilton terug op rampplek: ’Ik focus me op toekomst’

„Ik denk er niet echt aan”, vertelde de 37-jarige Hamilton, toen hij werd herinnerd aan die dramatische dag in december, ongeveer elf maanden geleden. „Ik heb ook niet veel gedachten meer bij de race van vorig jaar. Ik focus me vooral op de toekomst.”

Hamilton ging op het Yas Marina Circuit lange tijd aan de leiding, maar na een curieuze safety car-situatie in de slotfase raakte hij in de allerlaatste ronde de koppositie kwijt aan Max Verstappen, die op die manier ook het kampioenschap in de wacht sleepte.

Bestolen

Dat zijn nederlaag er flink in hakte, bleek wel uit de mediastilte die Hamilton na de race in Abu Dhabi inlaste. Direct na afloop deelde de met stomheid geslagen Brit nog felicitaties uit aan Verstappen en wenste hij iedereen een fijne kerst toe, maar daarna liet hij bijna twee maanden niet meer van zich horen.

Hamilton feliciteert Verstappen na diens zege en wereldtitel in Abu Dhabi in 2021 Ⓒ ANP/HH

Teambaas Toto Wolff stelde dat Hamilton „een verdiende titel was ontnomen”, omdat door de wedstrijdleiding niet het vaste protocol was gehanteerd tijdens de safety car-situatie. „Lewis is bestolen”, verklaarde de Oostenrijker, die zelfs nadacht over juridische stappen, maar daar uiteindelijk van af zag.

Met nog één race te gaan, bezet Hamilton op dit moment de vijfde plaats in de WK-stand. Voor het eerst sinds het begin van zijn Formule 1-carrière in 2007 dreigt hij een seizoen af te sluiten zonder zege. George Russell hielp het voorheen zo dominante Mercedes vorige week in Brazilië aan de lang gekoesterde eerste zege van het seizoen.