Denzel Dumfries noemt fout Yvon Mvogo ’botte pech’

„Het was botte pech, de bal stuiterde precies op”, aldus Dumfries. „Ik heb het volste vertrouwen in Mvogo, het is een fantastische keeper. Het kan ons ook overkomen. Hij is professioneel genoeg en heeft veel ervaring.”

Dumfries was niet tevreden over het spel van PSV. „We begonnen, qua veldspel, goed. In de tweede helft verslapten we, qua vrij lopen en agressiviteit. Dat moeten we beter doen. Dit mag niet gebeuren. We gingen andere dingen doen en kwamen afspraken niet na.”

De spelers van PSV vierden het winnende doelpunt met Romero. Dumfries: „Het is fantastisch hoe hij invalt. Hij heeft heel hard geknokt om terug te komen. Het is mooi voor die jongen. De trainer zei al: dit was een perfect moment om je eerste goal voor PSV te maken.”

Bekijk ook: Maxi Romero redt PSV en blunderende Yvon Mvogo met late treffer

Schmidt kritisch

Roger Schmidt was zaterdag alleen tevreden over de slotfase. „We hebben de laatste 5 minuten meer kansen gecreëerd dan in de hele wedstrijd”, zei de Duitse trainer.

„Het was geen goed voetbal. Dat weten we. Maar we hebben wel karakter getoond”, aldus Schmidt. „Als het niet goed loopt en je krijgt ook nog eens zo’n doelpunt tegen, is het niet makkelijk daar mee om te gaan.”

Mvogo ging zondag tegen FC Groningen bij het tegendoelpunt ook al in de fout. Schmidt: „Het is voor hem natuurlijk geen goede start met twee van deze momenten. Alles is nu misgegaan wat mis kan gaan. Maar zulke doelpunten zie je af en toe. Ik heb het in Duitsland ook een keer met Bernd Leno meegemaakt. We zijn ervan overtuigd dat Mvogo een goede keeper voor ons is.”

’Emmen Benadeeld’

Emmen-trainer Dick Lukkien was zaterdag na de nederlaag teleurgesteld in Martin van den Kerkhof. De scheidsrechter had het winnende doelpunt van Romero af moeten keuren, oordeelde de trainer van Emmen.

„In de aanloop naar de beslissende voorzet van Philipp Max maakte Denzel Dumfries een overtreding op Glenn Bijl. Ik heb vandaag vijf of zes andere overtredingen gezien waar hij wel voor floot”, aldus Lukkien. „We dachten met een punt naar huis te gaan. PSV werd heel slordig de tweede heft en ging met veel mensen voor de bal spelen. Na die 1-1, door een blunderende keeper, moet je ’m over de streep trekken. Dat dat niet is gebeurd, is wel doodzonde.”