’Mo Ihattaren heeft niet het gif om terug te knokken’

Mo Ihattaren lijkt ook dit seizoen niet in beeld bij zijn PSV-trainer Roger Schmidt. Ⓒ HH/ANP

EINDHOVEN - Aad de Mos, de voormalig voetbaltrainer en huidige analist die in de achtertuin van PSV woont, is niet verbaasd dat een breuk tussen de Eindhovense club en Mo Ihattaren onvermijdelijk lijkt. „Ihattaren is ongetwijfeld de meest getalenteerde speler uit de opleiding van PSV. Het knelpunt is dat hij veel te lang door mensen binnen de club is gepamperd”, zegt de man die zelf vijftig wedstrijden als trainer op de bank zat bij PSV.