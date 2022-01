Thomas Vermaelen verder als assistent van Roberto Martinez

Ruim een maand geleden werd bekend dat Vermaelen zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe niet verlengde. De verdediger was per direct een vrije speler.

Vermaelen kreeg wel enkele aanbiedingen. Onder andere ook uit België, maar tot een akkoord kwam het niet. En inmiddels heeft Vermaelen, die na zijn periode in Nederland speelde voor Arsenal, FC Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe en 85 interlands speelde voor de Rode Duivels, besloten een punt te zetten achter zijn carrière. De loopbaan van Vermaelen werd deels overschaduwd door veel blessureleed, maar met twintig prijzen, waaronder de Champions League in 2014/2015 met FC Barcelona, is hij een van de meest succesrijke Belgische clubvoetballers allertijden. Met de Rode Duivels slaagde Vermaelen er niet in een hoofdprijs te pakken ondanks de gouden generatie waar hij deel van uitmaakte.

Net als zijn collega-verdediger Vincent Kompany, de huidige trainer van Anderlecht, heeft gedaan, ruilt Vermaelen het voetballersbestaan meteen in voor een rol als trainer. Vermaelen schuift aan als assistent in de staf van Roberto Martinez. De bondscoach beschouwt Vermaelen als een van de beste leerlingen in de aparte trainerscursus die de Rode Duivels tijdens hun bijeenkomsten kregen.

De Spanjaard gaf in december nog uitleg over het project waarbij hij zo veel mogelijk Rode Duivels van de huidige generatie wil helpen om hun trainersdiploma te halen. Onze bondscoach was op zoek naar een of meerdere assistenten na het vertrek van Shaun Maloney naar Hibernian, terwijl het ook niet zeker is, dat Thierry Henry, op dit moment de enige veldassistent, aanblijft.