Kiki Bertens verwacht dat collega’s haar voorbeeld volgen

„Mijn telefoon stond roodgloeiend, maar die heb ik gewoon even aan de kant gelegd”, vertelt Bertens in Eastbourne. Daar begint komende week het grasseizoen. „Toen we de dag erna van het vliegveld hiernaartoe reisden, had ik tweeënhalf uur om iedereen te beantwoorden. Eigenlijk kreeg ik alleen maar positieve reacties. Er was veel respect en begrip. Er zullen ook vast andere reacties zijn geweest, maar die heb ik niet gehoord.”

Bertens denkt zelf dat ze niet de enige speelster is die na dit seizoen haar racket aan de wilgen hangt. In Eastbourne merkte ze al dat ze niet de enige is die worstelt met de gedachte stoppen of juist niet.

„Er zijn speelsters die naar me toekomen en zeggen: ’respect voor je beslissing. Stiekem willen wij misschien wel dezelfde keuze maken, alleen we durven het nog niet.’ Ik zou er niet van staan te kijken als er na dit jaar nog meer speelsters zeggen: ’ik stop ermee.’ Ik ga geen namen noemen, hoor. Het zijn vooral de mensen die al heel lang meegaan.”