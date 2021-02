Engelse transfermarkt stort volledig in

Premium Voetbal

Robert Maaskant: ’Er is meer dan voetbal’

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven buiten de spotlights of is het bittere noodzaak om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: ou...