Directie Willem II levert salaris in

„Voor de periode waarin we zonder supporters spelen levert de directie 15 procent van het salaris in”, meldt de club. „Tevens gaat de club hierover met iedereen binnen de organisatie in gesprek.” Zo laat Van Geel weten ook met de spelers in overleg te gaan.

De club doet daarnaast een beroep op supporters en sponsoren om Willem II door deze voetballoze periode te helpen. Ook wordt de voorgenomen prijsverhoging voor seizoenkaarthouders met een seizoen uitgesteld.