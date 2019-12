Sherrock krijgt uitnodiging voor alle toernooien World Series of Darts

Sherrock werd de afgelopen anderehalve week wereldnieuws nadat ze op het WK darts als eerste vrouw van een man wist te winnen. Dat deed de 25-jarige kapster van beroep met overtuiging. Zo gooide ze zes 180’ers en kwam haar gemiddelde boven de 90 uit. Sherrock won uiteindelijk met 3-2 in sets van het Britse talent Ted Evetts (22). Vervolgens won ze ook nog eens van Mensur Suljovic, alvorens ze het in de derde ronde moest afleggen tegen Chris Dobey.

Gekkenhuis rond Sherrock

„Ik kan het niet geloven, dit is fantastisch nieuws voor me”, reageerde Sherrock vorige week al na haar invitatie voor de US Darts Masters. „Het is een gekkenhuis geweest en ik weet niet of bij mij alles al is ingedaald.” Haar winst in de eerste ronde op Evetts zorgde voor bijzondere taferelen in Alexandra Palace. Drieduizend toeschouwers zongen haar langdurig luidkeels toe en floten daarnaast Evetts regelmatig uit. Dat gebeurde tegen Suljovic opnieuw.

„Het wordt voor mij een geweldige ervaring om aan de World Series in New York deel te nemen”, vervolgde Sherrock. „Dit geeft aan dat wanneer ikzelf en andere vrouwen laten zien wat we kunnen en wedstrijden winnen, dat we dan worden beloond met meer kansen zoals deze. Ik kan niet wachten.”

Fellon Sherrock ontvangt de sportieve felicitaties van Ted Evetts. Ⓒ PDC

PDC-voorzitter Barry Hearn weet de historische gebeurtenis van Sherrock zo onmiddellijk te vermarkten. De succesvolle 71-jarige Britse ondernemer denkt in commerciële kansen. „Darts is in Amerika enorm populair en we zien een ongekende interesse bij ons eerste bezoek aan New York. Om op het podium in Madison Square te staan, geeft Fallon Sherrock een enorme mogelijkheid om haar talent aan een nieuw publiek te laten zien.”

Met haar deelname aan de World Series of Darts schrijft Sherrock opnieuw geschiedenis aangezien zij de eerste vrouw ooit wordt die aan het evenement deelneemt. „Haar overwinning is wereldnieuws in plaats van sportnieuws geworden. Dat heeft me wel verbaasd”, aldus Hearn. „Ze heeft de vrouwelijke darters geweldig vertegenwoordigd op het WK. Ik denk dat dit een moment is geweest dat onze sport darts zal veranderen. We zijn heel blij dat we Fallon nu een mondiaal podium kunnen geven.”

