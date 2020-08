Max Verstappen: ’Dit is geen frustrerende positie’

„Ik accepteer de situatie en probeer er het beste van te maken”, zegt Verstappen in aanloop naar de tweede opeenvolgende race op Silverstone. „Ik begrijp ook niet waarom veel mensen denken dat ik gefrustreerd ben. Dit is namelijk geen frustrerende positie. Ik denk dat heel veel mensen in mijn auto zouden willen zitten. Ik kan nog steeds vechten voor podiumplekken. Dat is beter dan laatste rijden.”

Mogelijk met beide handen grijpen

Verstappen bezet de derde plaats in de WK-stand. Zijn achterstand op nummer 2 Valtteri Bottas is slechts twee punten. De Finse coureur van Mercedes viel afgelopen weekeinde buiten de punten. „Mercedes staat er geweldig voor”, weet Verstappen. „Dat moet je accepteren en dat heb ik gedaan. Dat betekent niet dat ik er niet voor ga. Elke mogelijkheid die ik krijg, grijp ik met beide handen aan.”

Het resulteerde tot dusver in drie podiumplekken op rij, waaronder een tweede stek in Hongarije (race 3) en Groot-Brittannië. „We blijven pushen en proberen de snelheid van de auto te verbeteren. Ik ben heel gemotiveerd om er dit weekeinde weer alles uit te halen”, stelt de Limburger, die weet dat Lewis Hamilton hard op weg is naar zijn zevende wereldtitel. „Lewis doet het geweldig. Hij verslaat zijn teamgenoot. Als je dat doet in die auto, dan win je de race. Zo simpel is het.”

Duidelijk over Imola

Gevraagd naar de derde Italiaanse race van dit seizoen, op Imola in oktober, is Verstappen glashelder. Hij is niet blij met de manier waarop het tweedaagse evenement wordt opgezet. Op zaterdag wordt er slechts één vrije training van negentig minuten verreden. Daarna volgt de kwalificatie.

„Dat vind ik een domme beslissing. Als het nou een circuit was dat we goed kennen, dan is het geen probleem. Maar ik vind dit een beetje raar. Een tweedaags evenement is oké, maar geef ons dan twee sessies van een uur.”

