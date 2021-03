’Oranje gaat het lastig krijgen tegen Turkije’

Premium Voetbal

Brian Brobbey: ’Eerst met Ajax drie prijzen pakken’

Brian Brobbey (19) is de debutant en ’supersub’ in de EK-selectie van Jong Oranje, dat afreist naar Hongarije voor de groepsduels met Roemenië, Duitsland en gastland Hongarije zelf. In Zeist ging het bij de tweevoudig Europees kampioen met Oranje onder 17 (2018 en 2019) voor het eerst over zijn geru...