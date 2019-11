Goed nieuws voor Red Bull en Verstappen

Het contract liep tot en met 2020, maar de Japanners hebben besloten er in ieder geval een jaar aan vast te plakken.

Voor de ontwikkeling van de motor voor komend Formule 1-seizoen is dat erg goed nieuws voor Verstappen, want Honda zal er alles aan gelegen zijn om een zo goed mogelijke motor af te leveren. Eentje waarmee hij kan strijden om de wereldtitel.

Sowieso wordt het raceseizoen in de koninsgklasse van de autosport in 2021 anders: dan worden er nieuwe regels geïntroduceerd in de Formule 1, die het racen moeten verbeteren, maar ook de kosten moeten drukken.

