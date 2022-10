Roest en Bergsma willen vlammen na pikante zomerse transfers

Premium Schaatsen

’Drie Heipalen’ gaan voor succes bij Reggeborgh: ’We hebben aardig lopen zeuren’

Twee broers én een neef samen in één schaatsploeg. Bij het debuterende marathonteam van Reggeborgh is de naam Hoolwerf goed vertegenwoordigd. Evert (27), Bart (24) en Willem (28) vertellen over hun hechte band en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen dat vandaag start.