Analyse Fluitconcert voor André Onana misplaatst

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

André Onana krijgt een pijnlijk fluitconcert over zich heen tijdens zijn rentree op het veld in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De koude douche die André Onana voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles – in de vorm van een fluitconcert – over zich heen kreeg gestort, was op social media aangekondigd. Het maakte het voor de van een dopingschorsing teruggekeerde doelman van Ajax niet minder pijnlijk. De publieke vernedering was om meerdere redenen misplaatst.