Sport Kort: Athletic Bilbao-icoon Aduriz (39) beëindigt loopbaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Chelsea jaar langer door met Giroud

21.20 uur: Chelsea gaat een jaar langer door met Olivier Giroud (33). De Londense club heeft een optie gelicht in het aflopende contract van de Franse aanvaller.

Afgelopen seizoen was Giroud niet van grote waarde voor Chelsea, waardoor een langer verblijf twijfelachtig leek. Alleen toen Tammy Abraham aan de kant stond met een blessure, kreeg Giroud de kans van trainer Frank Lampard.

In januari van 2018 werd Giroud overgenomen van Arsenal, waar hij ruim vijf jaar speelde. Giroud wordt bij Chelsea ploeggenoot van Hakim Ziyech, die van Ajax wordt overgenomen.

Voetbal: Athletic Bilbao-icoon Aduriz beëindigt loopbaan

21.18 uur: Aritz Aduriz, clubicoon van Athletic Bilbao, heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. De 39-jarige aanvaller kwam tot meer dan 400 duels voor de club. Aduriz had vorig jaar al verteld dat het lopende seizoen zijn laatste zou zijn.

„Jammer genoeg heeft mijn lichaam gezegd dat het genoeg is geweest. Ik kan mijn teamgenoten niet helpen zoals ik dat zou willen en zoals ze verdienen. Zo is het leven van een prof”, schreef Aduriz in een verklaring.

Recent kreeg Aduriz van een chirurg te horen dat de voormalig international er goed aan zou doen een ingrijpende heupoperatie te ondergaan.

Aduriz speelde sinds 2012 weer bij Athletic, waar hij vroeg in zijn loopbaan ook onder contract stond. Met de Baskische club wist hij zich dit seizoen te plaatsen voor de finale van de Copa del Rey, maar ook van die eindstrijd ziet hij af. Bilbao neemt het daarin op tegen Real Sociedad. Er is nog geen nieuwe datum voor dat treffen gekozen.

Voetbal: Antwerp FC stelt Kroaat Leko aan als trainer

19.42 uur: Antwerp FC heeft Ivan Leko aangesteld als trainer. De 42-jarige Kroaat, voormalig trainer van Club Brugge, tekende een contract voor twee jaar.

Leko volgt in Antwerpen Laszlo Bölöni op. Die Roemeense trainer stond met de club op de vierde plek toen het coronavirus het seizoen beëindigde. Bölöni was sinds 2017 werkzaam bij de club.

Antwerp FC was vorig jaar tegenstander van AZ in voorronden van de Europa League. AZ speelde in Enschede, de tijdelijke uitvalsbasis, met 1-1 gelijk en won in België met 4-1.

Voetbal: Koolwijk vervolgt voetballoopbaan bij Almere City FC

19.11 uur: Ryan Koolwijk voetbalt komend seizoen voor Almere City FC. De ervaren middenvelder tekent een contract voor een jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Koolwijk (34) kwam het afgelopen seizoen uit voor het Slowaakse AS Trencin. Daarvoor was hij in de Nederlandse competitie actief voor Excelsior, NEC en FC Dordrecht. In totaal speelde de Rotterdammer 227 wedstrijden in de eredivisie. Bij een eerdere periode bij Trencin werd hij tweemaal kampioen van Slowakije en won hij even zo vaak de nationale beker.

„Almere City FC is ambitieus en ik hoop met de club te gaan strijden om promotie naar de Eredivisie”, zegt Koolwijk. „Ik voel mezelf topfit, heb de nodige ervaring en hoop daarmee het team op sleeptouw te kunnen nemen. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, maar het gevoel bij Almere City FC was direct goed.”

Wielrennen: Toch geen koersen in Londen

Hoewel de koers een plaats had gekregen op de dinsdag gepubliceerde uitgebreide versie van de wielerkalender, gaat de Prudential RideLondon-Surrey Classic half augustus niet door. De lokale autoriteiten gaven vanwege het coronavirus geen toestemming voor de wedstrijd voor eliterenners, zowel bij de mannen als de vrouwen.

Rond de koersen, die op 15 en 16 augustus zouden worden verreden, wordt jaarlijks een fietsfestival gehouden met tal van activiteiten. „Het besluit is genomen door de Londense autoriteiten in overleg met alle betrokkenen”, meldde de organisatie. „Het is absoluut de juiste beslissing om de editie van dit jaar te schrappen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. We kijken ernaar uit de RideLondon in de nabije toekomst weer te verwelkomen”, zei Will Norman, de verantwoordelijke voor het wandel- en fietsbeleid in Londen.

Zwaar getroffen Brazilië denkt al volop aan voetbal

08.43 uur: In Brazilië kan het profvoetbal eind juni de competitie opnieuw opstarten, denkt Walter Feldman, de baas van de Brazilaanse voetbalbond CBF. „Ik twijfel er niet aan dat we in juni het voetbal weer kunnen oppakken als er goede veiligheidsprotocollen zijn en de gezondheidsinstanties een beetje flexibel meewerken”, aldus Feldman.

Hij deed zijn optimistische uitspraken een dag nadat Brazilië naar de derde plek was gestegen van landen met de meeste besmettingen met het coronavirus. Er zijn meer dan 270.000 geregistreerde coronagevallen en meer dan 16.000 doden. Dinsdag noteerde Brazilië zelfs een recordaantal van 1179 dodelijke slachtoffers.

Duitsland, waar de Bundesliga is hervat zonder publiek en met strikte veiligheidsvoorschriften, is een lichtend voorbeeld, zei Feldman. „Het was nodig om de competitie in maart te stoppen, maar Duitsland heeft laten zien dat hervatten mogelijk is.”

Voetbal: Costa Rica heeft primeur in Zuid-Amerika

08.17 uur: Costa Rica heeft als eerste land in Latijns Amerika de competitie in het profvoetbal hervat in de coronacrisis. Guadalupe won met 1-0 van Limon in Heredia, waar geen publiek aanwezig was en de reserves op tribunes zaten op ruime afstand van elkaar. „Het was best lastig om weer in het spel te komen. Ik ben uitgeput, maar blij dat we weer spelen”, zei Arturo Campos, maker van het winnende doelpunt.

Costa Rica is niet zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn in het Midden-Amerikaanse land 866 besmettingen geregistreerd met tien dodelijke slachtoffers. De twaalf clubs in de hoogste liga begonnen op 15 mei weer met de trainingen. Het voetbal was op 15 maart komen stil te liggen.