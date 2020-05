Sport Kort: Toch geen wielerkoersen in Londen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Toch geen koersen in Londen

Hoewel de koers een plaats had gekregen op de dinsdag gepubliceerde uitgebreide versie van de wielerkalender, gaat de Prudential RideLondon-Surrey Classic half augustus niet door. De lokale autoriteiten gaven vanwege het coronavirus geen toestemming voor de wedstrijd voor eliterenners, zowel bij de mannen als de vrouwen.

Rond de koersen, die op 15 en 16 augustus zouden worden verreden, wordt jaarlijks een fietsfestival gehouden met tal van activiteiten. „Het besluit is genomen door de Londense autoriteiten in overleg met alle betrokkenen”, meldde de organisatie. „Het is absoluut de juiste beslissing om de editie van dit jaar te schrappen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. We kijken ernaar uit de RideLondon in de nabije toekomst weer te verwelkomen”, zei Will Norman, de verantwoordelijke voor het wandel- en fietsbeleid in Londen.

Zwaar getroffen Brazilië denkt al volop aan voetbal

08.43 uur: In Brazilië kan het profvoetbal eind juni de competitie opnieuw opstarten, denkt Walter Feldman, de baas van de Brazilaanse voetbalbond CBF. „Ik twijfel er niet aan dat we in juni het voetbal weer kunnen oppakken als er goede veiligheidsprotocollen zijn en de gezondheidsinstanties een beetje flexibel meewerken”, aldus Feldman.

Hij deed zijn optimistische uitspraken een dag nadat Brazilië naar de derde plek was gestegen van landen met de meeste besmettingen met het coronavirus. Er zijn meer dan 270.000 geregistreerde coronagevallen en meer dan 16.000 doden. Dinsdag noteerde Brazilië zelfs een recordaantal van 1179 dodelijke slachtoffers.

Duitsland, waar de Bundesliga is hervat zonder publiek en met strikte veiligheidsvoorschriften, is een lichtend voorbeeld, zei Feldman. „Het was nodig om de competitie in maart te stoppen, maar Duitsland heeft laten zien dat hervatten mogelijk is.”

Voetbal: Costa Rica heeft primeur in Zuid-Amerika

08.17 uur: Costa Rica heeft als eerste land in Latijns Amerika de competitie in het profvoetbal hervat in de coronacrisis. Guadalupe won met 1-0 van Limon in Heredia, waar geen publiek aanwezig was en de reserves op tribunes zaten op ruime afstand van elkaar. „Het was best lastig om weer in het spel te komen. Ik ben uitgeput, maar blij dat we weer spelen”, zei Arturo Campos, maker van het winnende doelpunt.

Costa Rica is niet zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn in het Midden-Amerikaanse land 866 besmettingen geregistreerd met tien dodelijke slachtoffers. De twaalf clubs in de hoogste liga begonnen op 15 mei weer met de trainingen. Het voetbal was op 15 maart komen stil te liggen.