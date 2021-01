Virgil van Dijk bemachtigt voor het derde jaar op rij een plaats in Europees Team van het Jaar

Ieder jaar kunnen voetbalsupporters stemmen op de spelers die volgens hen een plaatsje in het ’dreamteam’ verdienen. Uit alle inzendingen wordt uiteindelijk het ’Elftal van het Jaar’ samengesteld.

Naast van Dijk hebben dit jaar ook Manuel Neuer (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Sergio Ramos (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern), Thiago (Bayern/Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern) en Neymar (Paris Saint-Germain) een plaatsje bemachtigd in het UEFA Team of the Year.

Daniëlle van de Donk

Bij de vrouwen hield Daniëlle van de Donk de Nederlandse eer hoog. Het is de eerste keer dat de middenvelder van Arsenal in de lijst is te vinden. Voor de spitspositie was opvallend genoeg geen plaats ingeruimd voor Vivianne Miedema. De spits speelde een bijzonder goed jaar, maar Pernille Harder krijgt van de voetbalfans de voorkeur.