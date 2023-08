US Open: Iga Swiatek en Caroline Wozniacki in derde ronde

Bij een stand van 4-3 in de eerste set brak Swiatek haar opponent en haalde vervolgens de set ook binnen. In het tweede bedrijf had de Poolse meer moeite met Saville, maar sleepte alsnog de zege binnen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bron: discovery+

In de derde ronde neemt de mondiale nummer één het op tegen de Sloveense Kaja Juvan. Juvan is de nummer 145 van de WTA-ranking.

Teruggekeerde Wozniacki ook naar derde ronde

Caroline Wozniacki Ⓒ ANP/HH

Caroline Wozniacki heeft de derde ronde van de US Open gehaald. De voormalig nummer 1 van de wereld versloeg in het Arthur Ashe Stadium Petra Kvitová uit Tsjechië. In twee sets en na ruim 2 uur spelen was de wedstrijd beslist: 7-5 7-6 (5).

Bron: discovery+

De 33-jarige Deense is bezig aan een comeback. In 2020 speelde ze haar laatste grandslamtoernooi. „Als je het mij drie jaar geleden had gevraagd, zou ik gezegd hebben: ik kom nooit meer terug op dit veld om te spelen”, reageerde ze. „Maar om terug te zijn en de nummer 11 van de wereld te verslaan, voelt heel erg speciaal.”

Wozniacki treft in de volgende ronde de Amerikaanse Jennifer Brady.

Coco Gauff te sterk voor talent

Coco Gauff Ⓒ ANP/HH

Bij de vrouwen versloeg de Amerikaanse favoriete Coco Gauff het 16-jarige Russische talent Mirra Andrejeva met 6-3 6-2. De 19-jarige Gauff kwam met de titels in Cincinnati en Washington op zak naar New York en overtuigende met haar spel tegen Andrejeva, die op Wimbledon als qualifier de vierde ronde haalde.