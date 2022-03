Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-trainer houdt slag om de arm met Gakpo Schmidt op z’n hoede voor FC Kopenhagen: ’Dat is geen toeval’

Door wilber hack

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV gaat volgens trainer Roger Schmidt twee hectische avonden in de Conference League tegemoet. De Eindhovense club is in de achtste finale gekoppeld aan Kopenhagen en dat is volgens de Duitse trainer een ploeg van hetzelfde niveau.