’Nieuwe koning’ Gonçalo Ramos luid bejubeld na galavoorstelling op WK Vormt Cristiano Ronaldo een bedreiging voor Portugees succes?

Cristiano Ronaldo kijkt ondanks de ruime zege van Portugal niet blij. Ⓒ ANP/HH

LUSAIL - Met een schitterende voetbalshow tegen Zwitserland heeft Portugal zich gepositioneerd als titelkandidaat op het WK. In het voetbalgekke land is de jubel groot over de nieuwe generatie, die is opgestaan op het hoogste podium, met hattrickheld Gonçalo Ramos als vaandeldrager. Ironisch genoeg lijkt de man die de afgelopen vijftien jaar in hoge mate verantwoordelijk was voor alle successen, Cristiano Ronaldo, momenteel de grootste bedreiging voor een Portugees succesverhaal.