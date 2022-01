Andy Murray weigert Novak Djokovic ’te trappen terwijl hij op de grond ligt’

„Het lijkt alsof dit al veel te lang bezig is en dat is slecht voor het tennis, voor de Australian Open en voor Novak”, zei Murray na het bereiken van de finale in Sydney. „Ik zou graag zien dat het snel wordt opgelost. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als dat gebeurt.”

Murray weet niet of hij Djokovic volgende week tegenkomt in Melbourne, waar ze al meerdere fraaie duels uitvochten. „Ik weet niet welke route hij inslaat en of hij in beroep kan gaan en hoe lang dat duurt. Maar ook niet of hij nog steeds kan trainen terwijl het proces aan de gang is.”

Murray, vijfvoudig finalist op de Australian Open, beschikt in tegenstelling tot Djokovic wel over een geldig vaccinatiebewijs. Hij heeft zelfs een boosterprik ontvangen. „De meeste jonge en gezonde atleten zullen waarschijnlijk in orde zijn, maar we moeten allemaal onze rol spelen in deze”, aldus Murray. „Dus voor mij is het logisch dat mensen doorgaan en zich laten vaccineren.”

Vorm

De 34-jarige Murray heeft zelf in de aanloop naar de Australian Open de juiste vorm te pakken. Hij staat in de finale van ATP-toernooi van Sydney. De Schot versloeg de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 25 van de wereld, in drie sets: 6-7 (6), 6-4 en 6-4.

Murray stond in 2019 in Antwerpen voor het laatst in de finale van een ATP-toernooi. De voormalig nummer 1 van de wereld, die de afgelopen jaren vanwege fysieke problemen uit de mondiale top 100 zakte, haalde toen zijn 46e toernooizege binnen door de Zwitser Stan Wawrinka in de finale te verslaan.

Murray werd vorige week op het voorbereidingstoernooi in Melbourne direct uitgeschakeld, maar in Sydney - waar hij met een wildcard is toegelaten - liet de Schot weer wat van zijn oude klasse zien. Hij schakelde onder anderen de als tweede geplaatste Nikoloz Basilasjvili uit Georgië uit. In de eindstrijd neemt de nummer 135 van de wereld het op tegen landgenoot Dan Evans of de als eerste geplaatste Rus Aslan Karatsev.

WTA-toernooi

De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova heeft in de halve eindstrijd van het WTA-toernooi van Sydney tegen Anett Kontaveit liefst zeven wedstrijdpunten overleefd. Ze won het duel uiteindelijk na 2,5 uur met 0-6 6-4 7-6 (12).

Kontaveit (26) liet in de beslissende set bij een 6-5-voorsprong haar eerste drie matchpoints onbenut en in de tiebreak was de als vierde geplaatste Estse nog vier keer één punt verwijderd van de overwinning.

De als derde geplaatste Krejcikova (26) was in de eerste set kansloos en won daarin maar vijftien punten. Ze speelt in de finale tegen de winnares van het duel tussen de Spaanse Paula Badosa en Darja Kasatkina uit Rusland.