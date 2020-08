Djokovic bevestigt deelname aan US Open, titelverdedigster Andreescu zegt af

Djokovic (33) doet ook mee aan het masterstoernooi van Cincinnati, dat in de week voorafgaand aan de US Open ook in New York plaatsvindt. De Serviër had zich al ingeschreven voor beide toernooien, maar door de onzekerheid die het coronavirus heeft veroorzaakt, wordt er gevreesd voor afmeldingen van grote namen.

„Het was geen gemakkelijke beslissing met alle obstakels en uitdagingen, maar het vooruitzicht om opnieuw te kunnen spelen maakt me erg enthousiast”, meldt Djokovic op zijn website.

„Tijdens mijn carrière heb ik een aantal van mijn beste wedstrijden gespeeld in New York. Ik ben me ervan bewust dat het deze keer heel anders zal zijn met alle protocollen en veiligheidsmaatregelen die zijn ingevoerd om spelers en mensen in New York te beschermen. Desalniettemin heb ik hard getraind met mijn team en ik ben klaar om me aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

Djokovic liep het coronavirus zelf op, tijdens zijn eigen demonstratietoernooi Adria Tour. „Ik heb alle controles gedaan om er zeker van te zijn dat ik volledig hersteld ben en ik ben klaar om weer de baan op te gaan.”

De US Open begint op 31 augustus. Djokovic won het toernooi in 2011, 2015 en 2018.

Titelverdedigster Andreescu zegt af

Bianca Andreescu gaat haar titel op de US Open niet verdedigen. De 20-jarige Canadese tennisster heeft de organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi laten weten niet naar New York te komen omdat ze zich vanwege alle beperkingen rond het coronavirus niet goed heeft kunnen voorbereiden op het toernooi.

Andreescu, die vorig jaar in de finale de Amerikaanse Serena Williams versloeg, zegt eerst helemaal fit te willen worden voordat ze haar rentree op de tennisbaan maakt.

Bij de mannen is de titelverdediger er ook niet. De Spanjaard Rafael Nadal vindt het vanwege het coronavirus niet verantwoord in de Verenigde Staten te spelen. De Nederlandse Kiki Bertens meldde zich, evenals veel andere spelers en speelsters, ook af.

