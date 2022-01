Premium Het beste van De Telegraaf

’Die kür in Innsbruck, zo ongracieus was dat niet’ Kunstschaatslegende Sjoukje Dijkstra (79): ’Van medailles kun je niet eten’

Door Barbara Plugge Kopieer naar clipboard

Het leven op de boerderij in de Peel is sober, maar Sjoukje Dijkstra is er tevreden mee. „Waarom zou ik niet tevreden zijn? En het is toch mooi dat ik nog zo oud mag worden?” Ⓒ Eran Oppenheimer

Ze is Nederlands succesvolste kunstrijdster ooit. Drie keer werd ze wereldkampioen, vijfmaal Europees kampioen. In 1964 was ze de eerste Nederlander die goud won op de Winterspelen. Inmiddels leeft Sjoukje Dijkstra uiterst sober op een haveloze boerderij. Dijkstra, ontdekker van huidige belofte Lindsay van Zundert, blikt aan de vooravond van de Winterspelen in Peking terug op een veelbewogen leven. „Alles wat ik heb gedaan, deed ik in de volle overtuiging dat het goed was.”