Premium Het beste van De Telegraaf

Gaat Nederlandse veelvraat weer toeslaan op nieuwe wondersloffen? Exclusief: dit zijn de unieke Tour-schoenen van Mathieu van der Poel

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel voor de start van het NK wielrennen afgelopen weekeinde. Ⓒ ANP/HH

BILBAO - Mathieu van der Poel is als een kind zo blij met zijn spiksplinternieuwe schoenen die speciaal voor deze Tour de France voor hem zijn ontworpen. Shimano heeft voor het 28-jarige wielerfenomeen een uitzondering gemaakt en schoeisel gefabriceerd enkel en alleen voor Van der Poel. Het is een publiek geheim dat hij gek is op spierwitte exemplaren, maar ze zijn dit keer ’gepimpt’ met zijn initialen ’MVDP’ die van de hak tot het begin van de neus in fluoriserende letters afgedrukt staan.