Wout van Aert kan titel niet verdedigen: ’Weer een droevige zondag’

„Het is weer een droevige zondag”, schrijft Van Aert, die vorige week de Ronde van Vlaanderen al miste, bij zijn bericht. „Mijn titel in de Amstel Gold Race niet kunnen verdedigen, doet pijn. Ik keer terug… op een dag”, zegt hij ook nog. Van Aert heeft inmiddels wel de trainingen mogen hervatten en hoopt wellicht volgende week zondag terug te kunnen keren in Parijs-Roubaix. Of dat zal lukken, is nog maar de vraag.

Door de absentie van Van Aert is Mathieu van der Poel de grote favoriet zondag. Hij won in 2019 na een waanzinnige comeback de Nederlandse klassieker. Met Michael Valgren, Michal Kwiatkowski en Philippe Gilbert staan er nog drie andere oud-winnaars aan het vertrek. Die laatstgenoemden won de Amstel Gold Race vier keer en rijdt de koers nu voor het laatst.

(Het Nieuwsblad)