AZ treft United in Europa League

AZ bereikte de groepsfase van de Europa League na een zware inspanning. De Alkmaarders dwongen donderdagavond tegen negen spelers van Royal Antwerp FC vlak voor tijd een verlenging af (1-1) en maakten het daarin overtuigend af: 1-4. In eerdere voorrondes was AZ te sterk voor Häcken en Marioepol.

De formatie van trainer Arne Slot zat in pot vier. De AZ-delegatie keek gespannen toe toen hun club uit de koker kwam en werd toegevoegd aan de poule van Manchester United, Astana en Partizan Belgrado.

De thuishaven voor de Europa League-duels is niet Alkmaar, maar Den Haag. Het Cars Jeans Stadion van ADO fungeerde al eerder als thuisbasis voor AZ in de voorronde van de Europa League. Er kan niet in eigen stadion gespeeld worden, omdat deze zomer het dak van het AFAS Stadion was ingestort.

