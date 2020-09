Enorme verrassing op US Open

Pliskova kwam in de tweede set nog terug na een 4-2-achterstand, maar in de tiebreak verloor ze vanaf 2-2 vijf punten op een rij. Gedesillusioneerd verliet ze het lege Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open.

Door de afwezigheid van Ashleigh Barty en Simona Halep gold de mondiale nummer 3 Pliskova plots op basis van haar ranking als titelfavoriete. De 28-jarige Tsjechische heeft nog nooit de titel gepakt op een grandslam-toernooi. In 2016 stond ze in de finale van de US Open.

Caroline Garcia viert haar feestje. Ⓒ ANP/HH

In aanloop naar de US Open werd Pliskova op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat in verband met het coronavirus eenmalig in New York werd gespeeld, ook al vroegtijdig uitgeschakeld. Toen verloor ze van de Russin Veronika Kudermetova.

Garcia (26), die vorig jaar nog in de eerste ronde verloor in New York, stond in 2018 op de vierde plaats van de wereldranglijst.