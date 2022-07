PSV werkt ’prikkelend’ op Berghuis: ’Leuk dat ze ons zo uitdagen’

Premium Voetbal

Van Veenendaal nam besluit al voor EK: ’Het was altijd alles of niets’

Na veertien jaar profvoetbal, 91 interlands en twee grote finales heeft Sari van Veenendaal besloten dat het mooi is geweest. De 32-jarige doelvrouw stopt per direct met keepen. Hoewel het EK voor haar dramatisch eindigde, met een schouderblessure na twintig minuten in het openingsduel tegen Zweden,...