Real Madrid thuis onderuit tegen Levante na vroege rode kaart

Er stonden pas negen minuten op de klok toen Militao de rode kaart onder zijn neus gedrukt kreeg. Sergio Leon werd beoordeeld als een doorgebroken speler en dus kon de Braziliaan inrukken. Heel veel leek het Real niet te deren, want een enkele minuten later maakte Marco Asensio de openingstreffer.

Toch kwam de club uit Valencia regelmatig in positie om de overtalsituatie uit te buiten. José Morales tekende na een goed halfuur voor de gelijkmaker. In de tweede helft miste Roger Marti aanvankelijk nog de kans om via een penalty voor de 1-2 te zorgen. Een kwartiertje later deed hij dat alsnog. Na een goed uitgespeelde korte hoekschop, wipte hij de bal voor zichzelf op om deze vervolgens in de verre hoek te plaatsen.

Real Madrid behaalde nu zeven punten uit de laatste vijf competitiewedstrijden en dan werd het ook nog eens uitgeschakeld in de beker. Barcelona kan op gelijke hoogte komen als het zondag wint van Atheltic Bilbao.

