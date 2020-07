Balen voor FC Groningen-fans: Robben maandag niet op training

De training is vanaf 11.30 uur op FOX Sports, RTV Noord en via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van FC Groningen live te zien. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom op Sportpark Corpus den Hoorn, maar ook Robben maakt zijn opwachting dus niet.

Teleurgesteld

„We zijn met z’n allen heel optimistisch en positief gestemd. Ik voorop. Dat is onveranderd, maar ik had in mijn hoofd om maandag aan te sluiten bij de groep”, zegt een ’tikkeltje teleurgestelde’ Robben op de officiële website van FC Groningen. „De specialisten binnen de club hebben geadviseerd het niet te doen. Ik had me maandag graag met mijn teamgenoten laten zien, maar tegelijkertijd is het vele malen belangrijker dat ik er bij de start van het seizoen sta, dan bij de eerste groepstraining”, aldus de teruggekeerde vleugelflitser.

„We willen liever twee dagen later dingen doen die we in deze fase van het werken aan de comeback verantwoord vinden, dan één dag te vroeg. Ik snap dat met name de supporters mij graag maandag op het veld hadden willen zien, maar zoals ik me nu voel gaan ze me nog vaak genoeg in actie zien en dat is uiteindelijk het grote doel.”