Oranje blaft, maar bijt niet bij Davids Cup Finals

De frustratie druipt van het gezicht van Tallon Griekspoor (r). Hij had Andy Murray bijna op de knieën, maar moest hem toch feliciteren. Ⓒ Rien Hokken

MADRID - Slecht was het optreden van de Nederlandse tennissers de afgelopen twee dagen absoluut niet bij de Davis Cup Finals. Maar uiteindelijk bleek een plek bij de beste acht tennislanden van de wereld te hoog gegrepen. Een 3-0 zege op de Britten was nodig om kwartfinalist te worden in Madrid, een 2-1 nederlaag was het resultaat.