Geen 34e zege voor Mark Cavendish, vluchter Nils Politt wint Tour-rit

Van een wandeletappe was echter geen sprake, maar wel mochten er 13 renners wegrijden, die op een gegeven moment zelfs meer dan 14 minuten voorsprong kregen. Zo’n 39 kilometer voor de meet schoot een kwartet weg uit deze groep: Stefan Küng, Politt, Imanol Erviti en Harry Sweeny. De vier hardrijders konden niet meer bijgehaald worden door de achtervolgers en gingen het uitmaken voor de dagzege.

Küng moest er 14 kilometer af en dus waren Politt, Erviti en Sweeny over. Politt schoof 11,9 kilometer voor de meet weg bij zijn medevluchters.

In het peloton probeerde Ineos het ’ op de kant te rijden’ met de zijwind, maar dat plannetje lukte niet. Datzelfde peloton - met geletruidrager Tadej Pogacar - reed op een kwartier achterstand, maar rolde rustig binnen zonder verschuivingen.

Politt ziet grootste droom uitkomen met etappezege in Tour

Politt boekte in Nîmes de grootste zege tot nu toe uit zijn wielercarrière. De Duitser van Bora-hansgrohe kwam na 159,4 kilometer solo aan in de twaalfde etappe. „Ik kan het bijna niet geloven. Het is een droom om een etappe te winnen in de Tour”, zei de 27-jarige ploeggenoot van Wilco Kelderman en Ide Schelling.

Politt gaf aan dat het team de tactiek moest wijzigen omdat Peter Sagan wegens knieproblemen niet meer van start kon gaan. „Er was meteen vanaf de start zijwind en we hadden een mooie groep vluchters. Ik voel me al een aantal dagen goed en heb alles gegeven. Dat dit eruit komt, is ongelofelijk.”

De Duitser wist dat hij moest aanvallen met veel snelle mannen in de kopgroep. „Ik moest de wedstrijd hard maken en vroeg aanvallen”, zei Politt. „Dat deed ik en we kwamen vooruit met vier man. Mijn ploegleider zei op een bepaald moment dat ik nog eens moest aanvallen en ik pakte al snel 20, 30 seconden.”

Politt noemde het de grootste overwinning die hij kan behalen en droeg die op aan zijn familie. „Wielrennen is mijn passie, maar ik ben daardoor zo veel weg van mijn familie.”

Landgenoot André Greipel die ook in de kopgroep zat, gunde het zijn trainingsmaat. „Ik heb hem zien opgroeien als renner en dan is het best emotioneel als je trainingscollega voor het eerst een Touretappe wint. Hij was de sterkste in de vlucht en verdient het. We spraken elkaar eerder en toen zei ik al dat ik niet zou reageren als hij zou aanvallen. Natuurlijk wilde ik zelf ook winnen, maar het was duidelijk dat niemand met mij naar de streep wilde rijden.”

Schelling trots op winnende ploeggenoot in Tour

Ide Schelling is trots op zijn ploeggenoot Nils Politt die in de twaalfde etappe van de Tour de France de ritzege pakte. De Nederlandse renner van Bora-hansgrohe , die in het begin van de Tour de bolletjestrui droeg, kon Politt niet zien winnen. Maar hij kreeg alle informatie op zijn oortje mee vanuit de ploegleiderswagen.

„Politt maakt het verschrikkelijk goed af”, zei Schelling voor de camera van de NOS. „We werden door de ploegleiders goed op de hoogte gehouden. Eerst was hij nog met vier man en toen was hij in zijn eentje vooruit. Hij pakte 30 seconden en daarna volgde al snel: Niels wint.”

Dat de Slowaak Peter Sagan moest afhaken was wel een tegenvaller voor de ploeg. „Het ging elke dag slechter met zijn knie. Die knie was ook drie keer zo groot. Hij kon haast niet meer lopen. Het is een wijs besluit dat hij is gestopt”, zei Schelling. Zelf voelde Schelling zich beter na een mindere dag tijdens de zware etappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. „Het is een rare Tour. Er wordt elke dag hard gekoerst. Dat maakt het zwaar.”