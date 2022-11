Oranje-internationals zien progressie: ’Er was een negatief beeld’

Captain Virgil van Dijk keek alvast vooruit naar de knock-outfase en beseft dat Oranje dan meer moet laten zien om tot succes te komen. ,,Ik denk dat we in fases goed voetbal hebben laten zien, goede momenten van druk zetten hebben laten zien, maar ook genoeg momenten hebben gehad, waarin het beter moet. Qatar straft het niet af. Maar andere grote landen kunnen dat eventueel wel. We hebben nog genoeg verbeterpunten. Er is werk aan de winkel. Maar we hebben de job wel gedaan. We zijn eerste geworden in de groep. Nu begint het echt. Ik denk dat het tot nu toe een interessant toernooi is, want veel grote landen hebben het lastig. Het laat zien, dat het niet zo is, dat je ook wint als je de beste spelers hebt.”

De sterke organisatie vormt in de ogen van Van Dijk een belangrijke voorwaarde om tot succes te komen dit WK. ,,Ik denk dat we heel gedisciplineerd hebben verdedigd, weinig hebben weggegeven op een paar afstandsschoten na. We houden de nul weer, dat is lekker voor het gevoel. Daar moeten we op voortborduren.”

Hoge verwachtingen

Davy Klaassen erkende, dat het nog niet geweldig was wat Oranje op de mat legde, maar zag wel progressie ten opzichte van het duel met Ecuador. ,,Ik heb een beter gevoel dan na de wedstrijd tegen Ecuador. Ik had de hele wedstrijd het gevoel, dat we zouden gaan winnen, maar het was nog niet zo sprankelend als we willen. Als je tegen Qatar speelt, verwacht iedereen dat je er met 5-0 overheen klapt, maar het is niet meer als tien jaar geleden. Er zijn geen ploegen meer waar je zomaar even van wint.”

De Ajax-middenvelder, uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd, vond dat het ditmaal beter liep op het middenveld. ,,We speelden wat dichter bij elkaar, zodat we wat meer in de combinatie konden spelen, zoals ook bij de eerste goal. Tegen Ecuador was het allemaal te ver uit elkaar. Frenkie ging achterin de bal halen, Teun stond vaak aan de zijkant en ik stond vaak te hoog. Er was op gehamerd dat dat ditmaal beter moest. Dat was de belangrijkste conclusie en dat ging ook beter.”

Er was ditmaal een basisplaats weggelegd voor Marten de Roon op het middenveld. ,,Tegen Ecuador waren de ruimtes soms erg groot. Er waren fases waarin we geen middenveld hadden. Ik ben iemand die wat minder gaat zwerven en liever in die zone blijft staan. Als het dan fout gaat, is er altijd iemand waardoor ze niet het hele veld over kunnen steken. Ik denk dat dat het idee van de trainer was.”

Niet groots

De Roon snapte wel dat niet iedereen dolenthousiast was over het optreden van Oranje, maar zag zelf genoeg punten om tevreden over te zijn. ,,Het was geen grootse wedstrijd, maar het was belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen door te winnen. Iedereen zat na het gelijkspel met Ecuador in mineur. Er was vooral bij de buitenwereld een beetje een negatief beeld. Het doel was om ditmaal beter te spelen aan de bal. Dat is gelukt. Groots was het niet. Het was een saaie wedstrijd. Maar het was wel heel gecontroleerd.”

Evenals Van Dijk en De Roon zag Blind nog volop ruimte voor verbetering. ,,We moeten onszelf nog steeds blijven verbeteren en kijken naar de punten die beter kunnen. We moeten kritisch blijven op onszelf. Als we de beelden gaan kijken, zullen er genoeg dingen zijn die we beter hadden kunnen doen. Ik denk dat we wat sneller druk op de bal hadden kunnen zetten, waardoor we sneller weer in balbezit waren gekomen. Ik vond dat we vaster aan de bal waren, maar er gaan nog steeds passes fout. Ik zeg niet dat het gelijk top en fantastisch was, maar het was wel een stuk beter en ik denk dat we onszelf richting de volgende wedstrijd weer gaan verbeteren.”