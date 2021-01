Manchester United dankzij Paul Pogba als koploper richting clash met Liverpool

Paul Pogba maakte op Turf Moore het enige doelpunt van de wedstrijd. De Fransman hielp The Red Devils twintig minuten voor tijd, na een assist van Marc Rashford, met een hard schot aan de overwinning.

Donny van de Beek, afgelopen zomer voor ongeveer veertig miljoen overgenomen van Ajax, zat negentig minuten op de bank bij de bezoekers.

Manchester United heeft na 17 duels 36 punten, drie meer dan kampioen Liverpool. De ploeg van trainer Jürgen Klopp en de Nederlanders Georginio Wijnaldum en de geblesseerde Virgil van Dijk staat tweede.

De laatste keer dat de Mancunians de Engelse landstitel pakten was in 2013, toen Robin van Persie nog onder contract staat op Old Trafford en Sir Alex Ferguson trainer was.

„We hebben ervoor moeten knokken, maar we hebben verdiend gewonnen”, oordeelde Solskjaer. „We hadden het onszelf makkelijker moeten maken, maar de tweede goal bleef uit. Niettemin stemt deze zege me heel gelukkig. We gaan met steeds meer vertrouwen spelen. Zondag wordt een echte test voor ons tegen de kampioen. Ik kijk ernaar uit.”

Everton

Everton bleef in het spoor van United met een zege bij Wolverhampton Wanderers: 1-2. Voor de nummer 4 kwamen Alex Iwobi en Michael Keane tot scoren. Ruben Neves bracht tussendoor de gelijkmaker op zijn naam. Bij de thuisploeg viel Ki-Jana Hoever na ruim een uur in. Landgenoot Nigel Lonwijk bleef op de bank.

Sheffield United

Sheffield United heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. De nummer laatst, vorig seizoen nog de verrassing van het seizoen, was in de achttiende speelronde op eigen veld met 1-0 te sterk voor Newcastle United.

Billy Sharp benutte een kwartier voor tijd een penalty. Door die benutte strafschop kwam Sheffield op 5 punten en werd het gat met nummer 19 West Bromwich Albion verkleind tot 3 punten. Sheffield had dit seizoen twee keer met 1-1 gelijkgespeeld en de andere vijftien duels gingen verloren.

Vorig seizoen werd Sheffield knap negende en deed het nog lang mee in de strijd om Europees voetbal.