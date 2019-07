Zelfs Franse president kan Groenen niet troosten

„Hij zei „geweldig toernooi.” Ik heb inderdaad ook een goed toernooi gespeeld”, vertelt Groenen even later in de mixed-zone, nog steeds met roodomrande ogen. „Maar ik had ’m graag winnend willen afsluiten.”

De normaal gesproken altijd goedlachse middenveldster zat na het laatste fluitsignaal helemaal stuk. Terwijl bij veel ploeggenotes al berusting leek te zien en de trots overheerste over het succesvolle verloop van het WK, huilde Groenen tranen van verdriet. „Alles kwam eruit. Het is over. Natuurlijk was het een heel mooi toernooi. Maar als je in de finale staat, wil je die ook winnen. Voor mij is het heel erg teleurstellend. Iedereen is super trots. Bij mij komt dat vanaf morgen wel.”