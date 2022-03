Magallan kopt Anderlecht naar finale Belgische beker

Bij Anderlecht maakte de van Ajax gehuurde Lisandro Magallan na een klein halfuur met een kopbal de 2-1. Het was zijn eerste doelpunt sinds de Argentijnse verdediger afgelopen zomer naar Brussel verhuisde. Eerder had Michael Murillo de thuisploeg al na vier minuten op voorsprong gezet, vijf minuten later was het via Smail Prevljak alweer gelijk.

Na rust maakte Christian Kouamé er nog 3-1 van. Eupen-aanvaller Isaac Nuhu moest kort voor tijd met twee keer geel naar de kant. Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt speelden de volle 90 minuten voor Anderlecht. De finale wordt gespeeld in het Paasweekeinde: op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april.