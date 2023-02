PSV mist Érick Gutiérrez in Europese kraker, Karim Rekik ontbreekt bij Sevilla

Als huurling van Manchester City was Rekik, die op zijn zestiende van de Feyenoord-academie naar Engeland verkaste, tussen 2013 en 2015 twee seizoenen actief voor PSV. In Eindhoven won hij de enige prijs van zijn profcarrière: het kampioenschap van het seizoen 2014/2015. Bij de viering van de titel maakte de zoon van een Tunesische vader en Haagse moeder een onvergetelijke indruk met het door hemzelf ingezette spreekkoor ‘Karim Rekiki’, nog altijd een hit op YouTube.

Na zijn Eindhovense periode maakte Rekik omzwervingen door Frankrijk (Olympique Marseille) en Duitsland (Hertha BSC), alvorens tweeënhalf jaar geleden neer te strijken bij het Spaanse FC Sevilla. In Andalusië heeft de Hagenaar nogal wat blessureleed te verstouwen gehad en dit seizoen is daarop geen uitzondering. De huidige achilespeeskwetsuur is al de derde serieuze blessure. Om zo snel mogelijk weer aan spelen toe te komen, heeft Rekik een behandeling ondergaan bij een gespecialiseerd arts in Londen.

Karim Rekik Ⓒ ANP/HH

Degradatiegevaar

Zijn club FC Sevilla, sinds jaar en dag een vaste klant in de Spaanse subtop, kent een moeizaam seizoen. Er dreigde zelfs even degradatiegevaar voor de Andalusiërs, maar na een betere serie is de club inmiddels opgeklommen naar de twaalfde plaats. Afgelopen weekend werd in het Estadio Ramon Sanches-Pizjuan eenvoudig afgerekend met Real Mallorca (2-0). Een van de goals werd gemaakt door Bryan Gil, een speler die in de afgelopen transferwindow ook met PSV in verband werd gebracht, maar uiteindelijk de overstap maakte van Tottenham Hotspur naar Sevilla.

FC Sevilla heeft een voortreffelijke staat van dienst in de Europa League en wist maar liefst zesmaal het op één na meest prestigieuze toernooi in het Europese clubvoetbal of de voorloper ervan de UEFA Cup te winnen. Dat lukte in de jaren 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Bij die laatste triomf had de huidige PSV-spits Luuk de Jong een groot aandeel door tweemaal te scoren in de met 3-2 gewonnen finale tegen Inter Milaan.

Lucas Ocampos

Behalve Rekik is tegen PSV ook Pape Gueye niet beschikbaar. De van Olympique Marseille gehuurde speler is door FC Sevilla niet ingeschreven voor de Europa League. Een club mag na de window in januari slechts drie nieuwe spelers opvoeren en de keuze is gevallen op andere nieuwelingen onder wie de van Ajax teruggehaalde Lucas Ocampos. De Argentijn flopte in Amsterdam maar staat goed aangeschreven bij FC Sevilla, waarvoor hij 34 goals in 140 duels heeft gemaakt. Naast Rekik en Gueye is tegen PSV ook Papu Gomez niet van de partij. De Argentijn kampt met een enkelblessure.

De wedstrijd in het Estadio Ramon Sanches-Pizjuan wordt donderdagavond om 21.00 uur gespeeld. De return staat voor volgende week donderdag (18.45 uur) op het programma. De wedstrijd in Spanje staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu, die eerder dit seizoen FC Twente-Fiorentina floot. Het is voor PSV de eerste keer, dat de Eindhovenaren het in Europees verband opnemen tegen FC Sevilla.

Érick Gutiérrez

PSV reist woensdag zonder middenvelder Érick Gutiérrez af naar Sevilla. Gutiérrez blijft ziek thuis, net als Richard Ledezma. Ook de geblesseerden Anwar El Ghazi, Sávio en Kjell Peersman ontbreken in de selectie waarmee coach Ruud van Nistelrooy een eerste stap wil zetten naar plaatsing voor de achtste finales van het tweede Europese voetbaltoernooi.

Van Nistelrooy heeft 23 spelers geselecteerd van wie er drie normaal voor Jong PSV uitkomen: Mathijs Tielemans, Mohamed Nassoh en Emmanuel van de Blaak. PSV traint woensdag na aankomst in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Het duel begint donderdag om 21.00 uur. Volgende week is de return in Eindhoven.