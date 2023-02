PSV zonder zieke Gutiérrez naar Sevilla voor Europese kraker

Gutiérrez blijft ziek thuis, net als Richard Ledezma. Ook de geblesseerden Anwar El Ghazi, Sávio en Kjell Peersman ontbreken in de selectie waarmee coach Ruud van Nistelrooy een eerste stap wil zetten naar plaatsing voor de achtste finales van het tweede Europese voetbaltoernooi.

Van Nistelrooy heeft 23 spelers geselecteerd van wie er drie normaal voor Jong PSV uitkomen: Mathijs Tielemans, Mohamed Nassoh en Emmanuel van de Blaak. PSV traint woensdag na aankomst in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Het duel begint donderdag om 21.00 uur. Volgende week is de return in Eindhoven.