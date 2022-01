Koploper PSV reist flink gehavend af richting Groningen

Het coronavirus houdt vooralsnog geen spelers van PSV buiten de selectie. Dat heeft wel flink huisgehouden. De voorbereiding is er behoorlijk door verstoord. Sommige spelers stonden nog maar een of twee keer op het trainingsveld. Ook Joey Veerman miste een paar trainingen. Trainer Roger Schmidt wilde niet vertellen of de Volendammer in de basis kan starten. „Maar hij zal heel snel een belangrijke rol gaan spelen bij PSV”, zei Schmidt, die blij is met de komst van de Volendammer.

„Dat is een speler met heel veel potentie. Deze stap is niet alleen goed voor zijn ontwikkeling, maar ook voor PSV. De kans is groot dat hij speeltijd krijgt, zeker nu Sangaré ontbreekt. Maar ik kan nog niet zeggen of hij ook gaat starten.”

André Ramalho moet maanden toekijken. Ⓒ ProShots

André Ramalho

Met Ramalho mist PSV de komende weken een van zijn sleutelspelers. Volgens Schmidt is het moeilijk om een speler te vinden op de transfermarkt die de Braziliaan kan vervangen. De Duitser spreekt het vertrouwen uit in Jordan Teze en Armando Obispo, twee centrale verdedigers die zich al bewezen hebben.

"Speler als André Ramalho laat zich niet zomaar vervangen"

„Ramalho was bij PSV belangrijk door zijn kwaliteit in combinatie met zijn leiderschap. Hij heeft bijna alles gespeeld voor de winterstop. Zo’n speler laat zich niet zomaar vervangen”, aldus Schmidt, die het vertrouwen geeft aan de eigen talenten.

Worstelen

Dat PSV met blessures worstelt is een bekend gegeven, ..Maar we zijn er toch steeds in geslaagd om een goed team neer te zetten. Daarom zijn we koploper”, aldus Schmidt. „Na de nederlaag tegen Ajax hebben we constant een goed niveau gehaald. We hebben ook laten zien dat we op de eerste plek willen blijven. Of dat tot een kampioenschap moet leiden laat ik voor rekening van de media. We staan er na 18 duels in elk geval prima voor.”