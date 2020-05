’Onwerkbare maatregelen’ zitten herstart Serie A mogelijk dwars

Met name de regel dat de hele selectie twee weken in quarantaine moet als een speler positief wordt getest op het coronavirus, wordt als onwerkbaar bestempeld.

Volgens de organisaties in het voetbal betekent dit dat er bij enkele positieve gevallen verspreid over enkele clubs meteen heel veel wedstrijden moeten worden uitgesteld. „In andere landen is de voorwaarde dat alleen de zieke speler in quarantaine gaat”, aldus de Italiaanse voetbalbond. „Zo zouden wij het ook graag willen hebben. Anders voorzien we grote problemen om de competitie fatsoenlijk uit te kunnen spelen.”

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de competitie op 13 juni wordt opgestart.