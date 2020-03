Rotsvast vertrouwen in Myron Boadu betaalt zich uit: wéér goudhaantje voor AZ

Vreugde bij de splers van Az na de snelle openinsgtreffer. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - En weer won AZ van landskampioen Ajax. Maar in tegenstelling tot het uitgedeelde tikje van december moet de Alkmaarse zege in de Johan Cruijff Arena ditmaal keihard zijn aangekomen in Amsterdam. AZ is niet alleen opnieuw in punten gelijkgekomen met de landskampioen, het heeft ook op mentaal vlak een daverende slag geslagen. Slechts het doelsaldo is nog minder dan dat van Ajax.