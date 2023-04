Gimenez klaar voor thriller in Rome

Op donderdag 8 september 2022 liepen in diezelfde kleedkamer de emoties hoog op, nadat Feyenoord stevig klop (4-2) had gekregen van Lazio Roma en de Mexicaanse spits het had gewaagd om de bal bij een strafschop voor Feyenoord weg te kapen voor de neus van aanvoerder Orkun Kökcü. Gimenez scoorde vanaf elf meter en hij maakte die avond zelfs twee goals, maar de destijds net binnengekomen aanvaller kreeg ongenadig op zijn donder.

Onder anderen Justin Bijlow, die in de zomer net had aangegeven dat hij de aanvoerdersband niet meer wilde dragen maar in de groep wel net als Kökcü als een natuurlijke leider wordt beschouwd, maakte Gimenez duidelijk dat hij zoiets nooit meer in zijn hoofd moest halen. Kökcü is de aangewezen man voor penalty’s en ook de captain.

De spelers van Feyenoord een dag voor het treffen met de Romeinen tijdens een trainingssessie. Ⓒ ANP

Professionaliteit en hiërarchie

Het was een stukje professionaliteit én hiërarchie in de spelersgroep dat daar naar voren kwam, al had dat de Mexicaan die zijn plek nog moest veroveren en niets meer was dan wisselspeler, ook mentaal kunnen breken. Slot vertelt in Rome dat hij toen voor het eerst zag hoe indrukwekkend onverstoorbaar Gimenez is als voetballer en als mens. „Op die achtste september gebeurde daar best wel wat. Dat iemand dan duidelijk wordt gemaakt hoe het gaat bij ons en hoe hij daarna kaarsrecht overeind bleef staan, dat maakte wel helder hoe bijzonder onverstoorbaar hij is. Dat heeft hij in de periode daarna niet alleen op maar ook buiten het veld laten zien.”

"Er gebeurde na dat penaltymoment wel wat in de kleedkamer, maar Gimenez bleef kaarsrecht overeind"

Feyenoord werd in het eerste uur op die avond in Stadio Olimpico weggeblazen door de lichtblauw gekleurde Romeinen, die na 63 minuten met 4-0 voor stonden, waarna de Rotterdammers met Gimenez als invaller dus nog sterk terugkwamen. Achteraf was die flair en drive van de huidige topscorer een voorteken van zijn werkelijke klasse en zou zijn doelpuntentotaal nu nog hoger zijn als hij dit seizoen alle ballen van elf meter had mogen nemen.

Nieuwe voorhoede

Opvallend is ook dat de hele voorhoede van Feyenoord van dat eerste bezoek aan Rome – Danilo als spits, Javairo Dilrosun en Patrick Walemark als vleugelspelers – is verdrongen door een nieuw drietal, of beter viertal. Naast Gimenez hebben Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh zich gepresenteerd als de beste aanvalslinie, waarbij de Iraanse international nu stevige concurrentie heeft van de Braziliaan Igor Paixao. Tegen AS Roma zal Feyenoord zo goed als zeker wel weer met Jahanbakhsh starten, omdat die meer lengte heeft (bij corners en vrije trappen tegen de vele grote spelers van de thuisclub), meer verdedigende arbeid levert en omdat hij meer ervaring heeft met het spelen van grote, internationale wedstrijden.

Santiago Gimenez was al eens succesvol tegen een Romeinse club. Begin november maakt hij het winnende doelpunt in De Kuip tegen Lazio Roma.

Precies die elementen haalde Slot tijdens zijn persconferentie in Stadio Olimpico, waar het met een aangename 21 graden en een dit keer perfecte grasmat een prachtige voetbalavond kan worden, naar voren als hem wordt gevraagd wat zijn overwegingen zijn bij de keuze voor de ervaren Jahanbakhsh of de razendsnelle Paixao.

Fitheid

In zijn totaliteit, moet de oefenmeester van Feyenoord erkennen, is er in zijn voorhoede inderdaad wel wat veranderd. „Maar de grootste verandering zit in de fitheid van spelers. Ook die van Gimenez, die destijds nog geen hele wedstrijd kon spelen maar ook duidelijk de vorm heeft gekregen. Met de buitenspelers heb ik het hele jaar wel gewisseld, vaak gedwongen door blessures. Alleen liet ik iemand dan wel wat langer staan meteen.”

Arne Slot tijdens de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale tegen AS Roma. Ⓒ ANP

"Beide ploegen liggen heel dicht bij elkaar"

Slot vindt het net als Mourinho lastig om aan te geven waar de derde wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord binnen elf maanden op gaat uitdraaien. Tijdens de finale van de Conference League in Tirana was het 1-0 voor Mourinho, maar ging de strijd negentig minuten lang gelijk op. In Rotterdam werd het vorige week 1-0 voor Slot, was zijn ploeg lang de sterkste maar kwamen de Italianen sterk terug. Het wordt hoe dan ook een thriller in Rome. „Beide ploegen liggen heel dicht bij elkaar”, constateert ook Slot. „Wij kunnen AS Roma heel goed weerstand bieden. Mijn team is nauwelijks te vergelijken met de ploeg van de finale en Mourinho heeft er nog vier internationals van naam bijgekregen. Vorige week vielen Wijnaldum en Belotti, die international zijn voor Nederland en Italië, nog in. Daar werd het elftal zowaar nog sterker door in die fase.”