Mogelijk gridstraf voor Lewis Hamilton in Brazilië

Het topteam ontkent donderdag overigens ook niet dat de wissel aanstaande is, maar wil voor de start van de eerste training op vrijdag nog geen duidelijkheid verschaffen. Eerder kreeg Hamilton voor hetzelfde vergrijp in Turkije een straf van tien plaatsen. Omdat hij nu zijn vijfde verbrandingsmotor zou krijgen, is de straf lager. Vrijdag komt daar dus naar verwachting definitieve duidelijkheid over.

Hamilton heeft een achterstand van negentien punten op Max Verstappen in de WK-stand. Er zijn nog vier races te gaan. Zaterdag bepaalt de sprintrace de startopstelling voor de race van zondag. Ook bij een motorwissel kan Hamilton dan nog wel voor de punten gaan. De winnaar van die sprintrace verdient drie punten. Zijn eventuele straf van vijf plekken wordt pas na die sprintrace opgelegd. Eerder won zijn teamgenoot Valtteri Bottas bijvoorbeeld de sprint op zaterdag, waarna zijn motorstraf voor zondag werd geactiveerd.

Bekijk ook: Max Verstappen wil breken met trend in Brazilië

Voor concurrent Red Bull, en ook voor Mercedes zelf, komt de mogelijke beslissing omtrent de verbrandingsmotor niet als een verrassing. Mercedes heeft wat dat betreft betrouwbaarheidsproblemen dit seizoen. Een nieuw model geeft Hamilton richting de laatste weekenden ook een boost qua performance. Er werd gespeculeerd over problemen in Mexico met de waterdruk, maar dat ontkent Mecedes desgevraagd. Hamilton verwacht weliswaar dat het moeilijk zal zijn om in te halen. ,,Dit is een van de moeilijkste circuits wat dat betreft, ondanks de lange rechte stukken.”