Tom Dumoulin: ’Het is mentaal steeds moeilijker’

Tom Dumoulin Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het zijn de kleine lichtpuntjes waar Tom Dumoulin zich momenteel aan vasthoudt tijdens de coronacrisis. Dat hij in tegenstelling tot zijn collega’s in Frankrijk, Italië en Spanje bijvoorbeeld nog buiten mag fietsen. „En we hebben het geluk dat we een grote tuin hebben. Die is helemaal mooi nu. Normaal gesproken is het mijn vrouw Thanee die dat voor haar rekening neemt, maar nu ik geen wedstrijden rijd, heb ik ook mijn handen vuil gemaakt”, zegt de 29-jarige Limburger.