Bagnaia op stoom voor TT Assen: pole voor Italiaan in circuitrecord

Regerend wereldkampioen én kampioenschapsleider Fabio Quartararo noteerde de tweede tijd. De Franse coureur van Yamaha dook met zijn tijd van 1.31,620 ook onder het oude baanrecord, dat met 1.31,814 op naam stond van Maverick Viñales uit Spanje. De Spanjaard Jorge Martin (Ducati) maakte de voorste startrij compleet. Hij zette met 1.31,708 de derde tijd neer.

De start van de koningsklasse in de 91e editie van de Dutch TT is zondag om 14.00 uur.

De Japanner Ayumu Sasaki heeft pole position veroverd in de lichte klasse Moto3. Hij was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn landgenoot Tatsuki Suzuki, die zondag vanaf de tweede plek start. De Spanjaard Izan Guevara zette de derde tijd neer.

De Spanjaard Sergio Garcia, die leidt in de kampioenschap van de Moto3, kwam in de kwalificatierace niet verder dan de achttiende tijd. Hij start de race vanaf die plek. Guevara, die de laatste twee Grand Prixs (in Catalonië en Duitsland) won, is zijn grote rivaal in de titelstrijd. De 21-jarige Sasaki kwam vier weken geleden op het circuit van Mugello in Italië nog zwaar ten val en brak toen beide sleutelbenen.