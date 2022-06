Nieuw record gevestigd op Circuit Assen: ’Beter dan dit kan niet’

Regerend wereldkampioen én kampioenschapsleider Fabio Quartararo noteerde de tweede tijd. De Franse coureur van Yamaha dook met zijn tijd van 1.31,620 ook onder het oude baanrecord, dat met 1.31,814 op naam stond van Maverick Viñales uit Spanje. De Spanjaard Jorge Martin (Ducati) maakte de voorste startrij compleet. Hij zette met 1.31,708 de derde tijd neer.

De start van de koningsklasse in de 91e editie van de Dutch TT is zondag om 14.00 uur. Bagnaia hoopt het publiek op een gedenkwaardige race te trakteren. „Ik zou graag tot het einde van de wedstrijd met Fabio Quartararo willen duelleren en niet alleen de eerste twee rondjes. Poleposition in de TT is heel bijzonder. Beter dan dit kan niet. Ik ben er ook zo blij mee omdat in in de ochtend nog aan het worstelen was met de motor. Maar het team vond iets waardoor ik in de vierde vrije training en de kwalificaties erg hard ging op de raceband”, aldus Bagnaia, wiens topsnelheid lag op 309 kilometer per uur.

Bagnaia veroverde al voor de vierde keer de pole dit seizoen, maar hij telt ondanks zeges in Spanje en Italië amper mee in het kampioenschap. Hij viel namelijk al vier keer uit en de laatste twee races (Catalonië en Duitsland) was dat al vroeg in de race. „Dat wil ik in Assen voorkomen. Misschien kan ik na de start meteen een gat slaan met de rest, want mijn motor is snel. Maar dat is op dit circuit wel lastig.”

Felle strijd

Bagnaia, bijgenaamd Pecco, verwacht een felle strijd met de man in vorm. Quartararo won de laatste twee Grand Prixs en de regerend wereldkampioen leidt stevig in het huidige kampioenschap. „Het is nog veel te vroeg om nu al aan een tweede titel te denken; we zijn pas halverwege het seizoen”, zei de Fransman. „Starten vanaf de voorste startrij is goed. Doel is er zondag een geweldige race van te maken en met hopelijk een geweldig gevoel naar huis te gaan.”

Motor3

De Japanner Ayumu Sasaki heeft pole position veroverd in de lichte klasse Moto3. Hij was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn landgenoot Tatsuki Suzuki, die zondag vanaf de tweede plek start. De Spanjaard Izan Guevara zette de derde tijd neer.

Ayumu Sasaki Ⓒ ANP/HH

De Spanjaard Sergio Garcia, die leidt in de kampioenschap van de Moto3, kwam in de kwalificatierace niet verder dan de achttiende tijd. Hij start de race vanaf die plek. Guevara, die de laatste twee Grand Prixs (in Catalonië en Duitsland) won, is zijn grote rivaal in de titelstrijd. De 21-jarige Sasaki kwam vier weken geleden op het circuit van Mugello in Italië nog zwaar ten val en brak toen beide sleutelbenen.