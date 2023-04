Fantastische reeks Gijs Brouwer gestuit door wereldtopper Frances Tiafoe

Gijs Brouwer Ⓒ ANP/HH

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Houston. De 27-jarige tennisser, toevalligerwijs ook geboren in de Amerikaanse stad, verloor in twee sets van de als eerste geplaatste Amerikaan Frances Tiafoe: 4-6 1-6.